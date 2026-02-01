Identifican a los agentes que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis

1 minuto

Nueva York, 1 feb (EFE).- Los agentes de Inmigración que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis el 24 de enero, recrudeciendo las masivas protestas a través del país, han sido identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con el medio ProPública.

Según el medio, los registros gubernamentales indican que Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35, fueron quienes dispararon contra Pretti. El enfermero de 37 años es la segunda persona que muere a manos de agentes federales en operativos en Mineápolis (Minesota) tras Renee Good, que falleció el pasado 7 de enero.

rh/nvm