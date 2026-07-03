Identifican a un sospechoso del atentado contra un empresario de origen ucraniano en Mónaco

afp_tickers

Compartir

1 minuto

La fiscalía general de Mónaco anunció el jueves que identificó a un sospechoso en la investigación del atentando con un explosivo contra un empresario de origen ucraniano el lunes por la noche.

«Se emitió una orden de detención contra el sospechoso, que será objeto de una notificación roja de Interpol desde esta misma noche», añadió la fiscalía.

Un hombre dejó un paquete explosivo en el vestíbulo de un edificio residencial que hirió a un empresario de origen ucraniano y a otras dos personas.

Según dijo el lunes el fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, el ataque se investiga como un caso de «tentativa de homicidio», y no como un acto «terrorista».

El fiscal se negó a revelar la identidad del empresario objetivo del atentado, aunque varias fuentes señalan que se trata de Vadim Yermolaiev, nacido en Ucrania y residente en Mónaco con nacionalidad chipriota.

fcc/jp/pcl/mvl/dga