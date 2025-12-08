Identifican a uno de los sospechosos de robar obras de Matisse en Brasil

afp_tickers

3 minutos

Un hombre sospechoso de participar el domingo en el robo de ocho grabados del artista francés Henri Matisse en Sao Paulo fue identificado por la policía, que también busca a un segundo posible implicado, informaron las autoridades este lunes.

Dos hombres armados irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de la mayor ciudad de Brasil, y se llevaron los grabados de Matisse además de otros cinco del pintor modernista brasileño Cándido Portinari.

«Un posible implicado ya fue identificado. El vehículo utilizado para huir fue localizado», indicó la secretaría de Seguridad de Sao Paulo, en una nota enviada a la AFP.

«Las investigaciones continúan para identificar al segundo implicado y localizar las obras robadas», agregó.

Según la policía, los delincuentes sometieron el domingo a una vigilante y una pareja de ancianos que visitaba la biblioteca. Luego robaron los grabados y los guardaron en una bolsa de lona antes de salir por la puerta frontal de la biblioteca.

El vehículo utilizado para huir fue «enviado a una pericia técnica», detalló la secretaria de Seguridad.

– En cámara –

Imágenes divulgadas por el portal G1 muestran a los dos presuntos asaltantes descargando varios cuadros de un furgón pequeño y apoyándolos contra un muro en una calle a plena luz del día.

El portal también difundió fotos de los presuntos ladrones andando por una vía, aunque el rostro de uno de ellos está cubierto por una gorra.

Sao Paulo cuenta con un sofisticado sistema de vigilancia por cámaras y reconocimiento facial.

La alcaldía de la ciudad no ha dado cuenta por el momento del valor o la procedencia de las obras robadas de Matisse (1869-1954) y Portinari (1903-1962).

Los grabados extraídos formaban parte de una exposición sobre el movimiento modernista realizada en colaboración entre la Biblioteca Mário de Andrade y el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo.

Inaugurada en octubre y titulada «Del libro al museo», la muestra reunía libros raros y obras de las décadas de 1940 y 1950. Acababa el domingo.

Una nota de septiembre de las autoridades municipales señalaba que la exposición contenía obras del acervo del MAM, pero no detallaba cuáles.

Unos 60 dibujos de Henri Matisse, uno de los mayores pintores del siglo XX, recaudaron más de 2,5 millones de dólares en una subasta de la casa Christie’s en octubre, según el sitio especializado artnet.

El récord para una obra del artista francés recae en «Odalisque Couchée Aux Magnolias» (1923), subastada por 80,8 millones en 2018 por Christie’s.

El caso en la biblioteca de Sao Paulo ocurre luego de que unos delincuentes lograron introducirse en el museo parisino del Louvre en octubre y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares.

jss/app/mel