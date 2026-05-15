Identifican como un médico, gracias a una caja de herramientas, a una víctima de Pompeya

2 minutos

Roma, 15 may (EFE).- Más de sesenta años después de las excavaciones en el llamado Jardín de los Fugitivos en Pompeya, la ciudad arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C, se ha podido identificar la profesión de una de las víctimas: era probablemente un médico que murió mientras intentaba escapar llevando consigo algunas de las herramientas de su oficio.

El descubrimiento se produjo a partir del estudio de un pequeña cajita oculta dentro del yeso del molde humano hallado durante las investigaciones dirigidas por Amedeo Maiuri en 1961, según un comunicado del Área arqueológica de Pompeya difundido este viernes.

En esa zona, que posteriormente se llamó Jardín de los Fugitivos y entonces ocupaba un viñedo, se identificaron los moldes de catorce personas que habían quedado atrapadas en la nube piroclástica en un intento desesperado por salvarse.

El descubrimiento fue posible con nuevos estudios sobre la pequeña caja, que había quedado hasta ahora sin analizar y realizada de material orgánico con elementos metálicos, junto con una bolsa de tela que contiene monedas de bronce y plata, y una serie de instrumentos compatibles con un botiquín médico.

Las pruebas diagnósticas, realizadas mediante radiografías y tomografías computarizadas, revelaron una pequeña losa de pizarra dentro del estuche, utilizada para la preparación de sustancias médicas o cosméticas, y pequeños instrumentos metálicos interpretados como instrumental quirúrgico.

«Estos elementos respaldan la hipótesis de que la víctima era médico, proporcionando una pista valiosa y poco común sobre su profesión», explican los expertos del área arqueológica.

El uso de tecnologías de diagnóstico avanzadas, como tomografías computarizadas asistidas por IA y reconstrucciones 3D, permitió analizar el contenido del molde sin comprometer su integridad.

«Este enfoque abre nuevas perspectivas para el estudio de los moldes de Pompeya y ha revelado detalles hasta ahora desconocidos de la refinada estructura mecánica de la caja, que cuenta con un sofisticado sistema de cierre con una rueda dentada», indica el comunicado.

«Este hombre se llevó consigo sus herramientas para estar preparado para reconstruir su vida en otro lugar, gracias a su profesión, pero quizás también para ayudar a otros. Dedicamos este pequeño pero significativo descubrimiento a todas las mujeres y hombres que hoy continúan ejerciendo esta profesión con un gran sentido de responsabilidad y servicio a la comunidad», afirmó el director del parque arqueológico, Gabriel Zuchtriegel. EFE

ccg/sam/mb

(foto) (vídeo)