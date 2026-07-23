Identifican más de 8.000 potenciales nuevas especies de insectos en Ecuador gracias al ADN

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Quito, 23 jul (EFE).- Más de 8.000 potenciales nuevas especies de insectos, todavía sin registrar oficialmente, fueron identificadas a lo largo de un año en los bosques del Chocó Andino, de Ecuador, a partir de singularidades en la secuenciación de su genoma, un hallazgo que revela la enorme biodiversidad todavía desconocida que albergan los bosques tropicales.

La mayoría de estas unidades genéticas aún no tiene nombre ni ha sido formalmente descrita por la ciencia. Su existencia solo se conoce a través de la huella de sus genes, luego de haber caído en una única trampa ubicada durante un año en la Reserva Mashpi-Tayra, del Chocó Andino.

El hallazgo forma parte de un programa internacional liderado por la Universidad de Guelph (Canadá), que analizó durante seis años casi un millón de artrópodos recogidos en diez lugares de Ecuador, Costa Rica y Panamá. El estudio fue publicado en la revista ‘Scientific Data’, de Nature.

Así, la investigación ha permitido incluir material genético de 45.812 especies nuevas todavía sin describir taxonómicamente, es decir, de manera tradicional donde se incluye la familia, género y demás características.

“La taxonomía clásica está en crisis, cada vez hay menos especialistas. Además, el número de insectos en el mundo está disminuyendo. Esta investigación ha permitido estudiar de forma integral la comunidad de insectos voladores de un lugar utilizando una metodología completamente estandarizada basada en un ‘código de barras genético”, señaló a EFE Diego Inclán, director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Entre los diez lugares estudiados, explicó Inclán, se descubrieron 50.000 nuevos linajes géneticos en Ecuador, Costa Rica y Panamá, de los cuales 8.000 corresponden a la Reserva Mashpi-Tayra. De esos, más del 97 % son endémicos del Chocó Andino, un gran espacio de 287.000 hectáras de bosques tropicales al noroeste de Quito.

Un enclave tropical de biodiversidad

La reserva de Mashpi es un espacio de carácter privado que fue adquirido hace 25 años por la Fundación Futuro, una organización dedicada a la conservación de la biodiversidad y la acción climática en Ecuador.

“Mashpi confirma lo que siempre hemos sentido: que es un sitio único, extraordinario y con una biodiversidad excepcional”, afirmó a EFE el director de Investigación de Mashpi Lodge, Mateo Roldán.

Hasta antes de este estudio, en la reserva se habían registrado alrededor de 2.206 especies de flora, fauna y hongos, además de 26 especies nuevas reconocidas formalmente.

La incorporación de estas más de 8.000 especies evidencia, además, que gran parte de la vida presente en este bosque permanecía todavía fuera del conocimiento científico.

En Mashpi ya se han analizado más de 150.000 ejemplares, aunque esa cifra representa solo una parte del material recolectado durante el primer año, por lo que el número de especies potenciales podría seguir aumentando a medida que avance el procesamiento de las muestras de ADN.

Se busca reconocimiento oficial

Inclán destacó además que el Inabio trabaja para que Ecuador sea el primer país en reconocer oficialmente los linajes identificados mediante ADN dentro de su listado nacional de especies, incluso antes de que reciban un nombre científico.

“Si no utilizamos esta tecnología, esas más de 8.000 especies simplemente no existen para el Estado (…) convertir estos resultados en información oficial sirve para la toma de decisiones y para fortalecer las políticas públicas de conservación”, concluyó Inclán.

Para la viceministra de Ambiente, Alicia Jaramillo, este descubrimiento es un “hito histórico” y “marca un antes y un después” y “demuestra la importancia de la investigación en biodiversidad para poner estos recursos a disposición de las generaciones futuras”. EFE

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