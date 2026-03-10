Identifican restos de doce personas desaparecidas en la última dictadura militar argentina

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- Expertos forenses lograron identificar en la provincia argentina de Córdoba (centro) los restos de doce personas desaparecidas durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, informaron este martes fuentes judiciales.

La identificación genérica de los restos fue realizada por miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

«Una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos de las mismas (las personas identificadas), se procederá a dar mayor información al respecto», dijo en un comunicado el Juzgado Federal número 3 de la ciudad de Córdoba.

Los restos habían sido hallados en 2025 durante excavaciones realizadas en el sitio denominado Loma del Torito, perteneciente a la guarnición militar de La Calera, donde funcionó hasta 1978 el centro clandestino de detención La Perla.

Originalmente, el terreno donde funcionó ese centro clandestino de detención formaba parte de un territorio compuesto por un conjunto de campos agropecuarios expropiados en 1942 por el Estado argentino para se usados por el Tercer Cuerpo de Ejército.

Según fuentes oficiales, por La Perla habrían pasado entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas.

Entre septiembre y noviembre del 2025 el Equipo Argentino de Antropología Forense retomó las excavaciones en la zona de la Loma del Torito, en el predio que actualmente es la Reserva Natural Militar La Calera.

Durante los trabajos de 2025, se hallaron restos óseos humanos desarticulados y evidencia de antiguas fosas. EFE

