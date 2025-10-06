Idrobo dice que Ecuador está capacitada para superar el Grupo C en el Mundial Sub-17

Guayaquil (Ecuador), 6 oct (EFE).- El técnico de Ecuador, Víctor Idrobo, está convencido de que su equipo tiene la capacidad y la fortaleza para poder superar el Grupo C del Mundial femenino Sub-17 de Marruecos, al que lo denominó este lunes como el «de la muerte», integrado también por EE.UU., Noruega y China.

«Ecuador quiere tener un buen Mundial a pesar de que es un grupo muy difícil, muy complicado, pero siempre que veo entrenar a este equipo y, viviendo el día a día con ellas, estoy más convencido de que tienen la capacidad y fortaleza para poder pasar este grupo, al que nosotros le decimos el ‘Grupo de la muerte'», dijo Idrobo.

Durante una rueda de prensa, previo al viaje de este martes a Marruecos, Idrobo resaltó el crecimiento del fútbol femenino local: «Lo vemos día a día desde la selección Sub-15 que regresó invicta de un Sudamericano, con las Dragonas del Independiente del Valle que están teniendo un buen paso por la Copa Libertadores».

Señaló que las jugadoras están totalmente enfocadas en lo que será el debut contra Estados Unidos: «Un equipo físicamente muy bien dotado, tácticamente con mucho talento, pero nosotros siempre estamos hablando que también tenemos lo nuestro, por lo que estamos preparados y con mucha ilusión».

Para Idrobo, el objetivo inmediato son los tres partidos del grupo C. «Sabemos que podemos mejorar nuestra actuación del anterior Mundial (donde quedó eliminado en cuartos de final ante España), porque este equipo esta muy unido».

Con relación a la reciente baja de Romina Leigue, el técnico dijo que era la portera titular de la Sub-15, pero «lastimosamente tuvo la lesión de la clavícula», y será reemplazada por Danna Pilamunga, «que está muy bien».

Idrobo alentó la posibilidad de disputar dos amistosos en Casablanca (Marruecos), contra selecciones también clasificadas al Mundial.

Por su parte, la capitana Mayte Zambrano, espera realizar un buen mundial «para poder superar» la actuación del de República Dominicana 2024.

«Estamos recibiendo de muy buena manera esta responsabilidad de representar a Ecuador, confiando en cada una de nuestras compañeras y orgullosa que me apoyen como su capitana», dijo Zambrano a los periodistas.

Resaltó «el respeto dentro del grupo de jugadoras que es muy importante», lo que le «permite estar orgullosa de cada una, creyendo de que juntas» pueden lograr sus objetivos.

Ecuador arrancará su disputa en el Mundial de Marruecos en el Grupo C contra Estados Unidos, Noruega y China, desde el próximo 17 de octubre.

En el Mundial 2024, Ecuador disputó cuatro partidos. En el Grupo A derrotó por 0-2 en el debut a República Dominicana, cayó por 4-0 frente a Nigeria y venció por 4-0 a Nueva Zelanda. Y en cuartos de final perdió por 5-0 con España. EFE

