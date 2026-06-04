Iglesia católica de Bolivia aboga por el diálogo para resolver bloqueos contra Gobierno

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La Paz, 4 jun (EFE).- La Iglesia católica de Bolivia abogó este jueves por el diálogo entre el Gobierno y los sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz para solucionar el conflicto que vive el país en la quinta semana de protestas y bloqueos, que causaron diez personas fallecidas y desabastecimientos en las principales ciudades de la zona andina del país.

«La iglesia siempre va a abogar por el diálogo, que es la única manera de entendernos como personas y no a la fuerza, no con la violencia, eso no nos ayuda en nada, más bien nos divide o ahonda cada vez más los problemas de racismo», afirmó en su homilía el Arzobispo de la ciudad de Santa Cruz (este), René Leigue.

El religioso destacó que la Iglesia busca que se reúnan el Gobierno y los sectores sociales en conflicto, durante un acto multitudinario en la plaza principal de Santa Cruz donde celebró una misa de Corpus Christi.

«¿Por qué no podemos dialogar? ¿Por qué no podemos sentarnos a dialogar y poner ahí en mesa lo que realmente necesitamos y poder llegar a un acuerdo?», cuestionó el arzobispo de Santa Cruz.

Asimismo, pidió a los manifestantes que «reflexionen» y eviten que los bloqueos carreteros afecten la movilidad de personas que requieren atención médica o necesitan abastecerse de alimentos.

Al mismo tiempo, Leigue pidió al presidente Paz que «mire toda la realidad boliviana» y tome decisiones porque está en sus manos buscar el bien común.

«Y que la decisión que tome sea firme. Ha tenido la mayoría de votos para que esté ahí como presidente. Por eso confiamos en que ponga orden en todo esto que estamos viviendo», sostuvo el arzobispo.

Los cortes de carreteras que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

Durante los conflictos murieron siete personas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La Conferencia Episcopal Boliviana, que participó en dos reuniones como instancia mediadora para buscar un acuerdo sin lograr avances, también pidió «un diálogo sincero, la búsqueda del bien común y el reconocimiento de la dignidad de cada persona», según un comunicado difundido el miércoles.

No obstante, el Gobierno expresó en las últimas horas su confianza en reunirse con la federación campesina Tupac Katari tras asegurar que ha respondido positivamente a sus demandas por temas puntuales, al margen de la petición de renuncia del mandatario que ha sido rechazada.

En tanto, el Senado comenzó este jueves festivo el tratamiento del proyecto de ley que el presidente Paz envió el miércoles para reglamentar los estados de excepción y fortalecer la actuación de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno una semana después de que se eliminaran restricciones legales que limitaban la intervención militar en protestas y disturbios, mientras crecen las presiones para declarar un estado de excepción en las zonas más afectadas por los bloqueos. EFE

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