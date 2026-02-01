Iglesia católica de Panamá evalúa su actuación ante casos de abuso en los últimos 25 años

Ciudad de Panamá, 1 feb (EFE).- La Iglesia católica de Panamá inició una evaluación de su actuación ante los casos de abuso a menores ocurridos en los últimos 25 años, a través de una comisión independiente auspiciada por las universidades de Notre Dame (Estados Unidos) y de Villanueva (España).

Así lo anunció este domingo el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa.

«Como Iglesia en Panamá, estamos llamados también a vivir un proceso serio de conversión, verdad y escucha», afirmó Ulloa en la homilía dominical.

De este modo, la Arquidiócesis de Panamá ha solicitado a una Comisión de Transparencia independiente realizar una valoración institucional sobre la actuación de la Iglesia Arquidiocesana en los casos de abusos a menores ocurridos entre los años 2001 y 2026.

El «corazón de este camino será la escucha respetuosa y confidencial de las víctimas, aquellas que ya han sido escuchadas y aquellas que no lo han hablado aún», lo que se hará desde la «humildad y con el firme deseo de mirar la realidad de frente, sin evasiones ni justificaciones, poniendo en el centro a las víctimas y su dignidad», agregó el prelado panameño.

Esta etapa central se desarrollará hasta el 30 de abril de 2026 «y está dirigida tanto a víctimas directas como indirectas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia», dijo Ulloa.

La Iglesia católica es «plenamente consciente del profundo dolor que implica revivir estas experiencias» y por ello «este proceso se realizará en un marco seguro, empático y de absoluto respeto, garantizando la confidencialidad y la protección de la identidad de quienes decidan compartir su testimonio».

No hay una cifra oficial de abusos a niños y adolescentes por parte de miembros de la Iglesia católica en Panamá, aunque hay casos emblemáticos como la condena a 30 años de prisión dictada en agosto de 2023 a un exsacerdote por los delitos de violación sexual agravada, exhibicionismo obsceno y actos libidinosos en perjuicio de un niño de 5 años.

Informe con conclusiones para septiembre de 2026

El coordinador de la Comisión de Transparencia, reverendo Jordi Pujol, dijo que el objetivo central es hacer una valoración holística, más allá de los datos estadísticos fríos, para comprender cómo se produjeron estos casos de abusos y cuál fue la reacción de la institución ante ellos.

Esta evaluación «busca proponer mejores mecanismos para acompañar a las víctimas, sus familiares y comunidades, así como garantizar que la Iglesia Arquidiocesana sea un entorno seguro para todos», dijo Pujol, según un comunicado oficial, que precisó que la comisión publicará un informe con las conclusiones de su investigación en septiembre de 2026. EFE

