Iglesia católica de Venezuela pide evitar señales contradictorias en proceso de amnistía

1 minuto

Caracas, 9 feb (EFE).- Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), dijo este lunes que «no pueden ser contradictorios» los signos de una amnistía, después de la detención el domingo del exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

En declaraciones a la prensa, durante la presentación de la exhortación pastoral de la CEV, el arzobispo señaló que «los signos deben tender al objetivo común» y «no pueden ser contradictorios», si el Estado reconoció la necesidad de una ley de amnistía, que se estima sería aprobada durante esta semana, según adelantó el presidente del Parlamento.EFE

