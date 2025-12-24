Iglesia cree que la Navidad en Venezuela se ve «ensombrecida» por el despliegue de EE.UU.

Caracas, 24 dic (EFE).- La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) consideró que la época de Navidad en el país se ha visto «ensombrecida» por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, ordenado desde agosto bajo el argumento de combatir el narcotráfico, según un comunicado difundido este miércoles.

«Desafortunadamente, esta gozosa experiencia (la navideña) se ve hoy ensombrecida por las reiteradas y, en ocasiones, contradictorias noticias de acciones bélicas cercanas a nuestras costas con lamentables pérdidas de vidas, la presencia de un poderío militar foráneo en aguas internacionales del mar Caribe», lamentó la CEV en un mensaje con motivo de la Navidad.

Además, los obispos de Venezuela señalaron que la población vive con «inquietud y angustia» por estas noticias, así como por la «violencia verbal» y la «descalificación» en la dinámica política.

También expresaron preocupación por la privación de libertad de ciudadanos por razones políticas, el «empobrecimiento generalizado» de la población, la inflación, la confiscación de recursos naturales, la imposición de nuevas sanciones económicas y la discriminación y criminalización de los migrantes.

Afirmó además que solo se puede «lograr la paz y construir un ambiente que favorezca su crecimiento» si los ciudadanos asumen su responsabilidad y las «instituciones llamadas a servir al pueblo, principalmente el Estado», cumplen «verdaderamente con su misión».

En los últimos meses, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos se ha intensificado por la presencia aeronaval ordenada por Donald Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico, un despliegue que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una «amenaza» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Washington dio un giro en sus operaciones en aguas internacionales tras anunciar el bloqueo de buques sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela, lo que ha derivado en la incautación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.

Maduro ha acusado a Estados Unidos de piratería por la incautación de estos buques y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes. EFE

