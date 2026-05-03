Iglesia mexicana llama a proteger a la niñez como “exigencia moral”

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Ciudad de México, 3 may (EFE).- La Iglesia católica en México afirmó que el cuidado de la niñez es una “exigencia moral” que interpela a toda la sociedad, al advertir sobre las condiciones de violencia, pobreza y abandono que enfrentan muchos menores en el país.

En su editorial dominical Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México subrayó que la protección, formación y acompañamiento de los niños deben ser una prioridad, al considerar que en cada uno “se revela una dignidad inviolable” que no depende de sus circunstancias.

“El cuidado de la niñez toca el corazón mismo del Evangelio”, señaló el texto, al recordar que, desde la visión cristiana, acoger a un niño equivale a acoger a Cristo, mientras que descuidarlo o dañarlo representa una traición a esa presencia.

La Iglesia destacó que los menores son sujetos de amor, cuidado y derechos que deben ser respetados en todo momento, e hizo un llamado a reflexionar sobre si la sociedad está cumpliendo con su responsabilidad ante problemáticas como la violencia, la fragmentación familiar y la precariedad económica.

El editorial retomó además palabras del arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, quien con motivo del Día del Niño, que se celebra el 30 de abril, señaló que “no podemos acostumbrarnos a que un niño sufra; cada uno de ellos es un regalo de Dios con el que debemos asumir nuestro compromiso”.

Asimismo, enfatizó que la familia es el primer espacio donde se aprende a amar, aunque también la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de generar entornos seguros en parroquias, escuelas y espacios pastorales, así como de formar conciencias capaces de reconocer y denunciar cualquier forma de abuso.

El texto también subrayó la importancia de escuchar a los niños, reconocer su voz y acompañar sus procesos de desarrollo, como parte del mandato cristiano del amor.

Finalmente, la Iglesia reconoció la participación de menores en el Encuentro Anual de Monaguillos de la Arquidiócesis de México, realizado el sábado, destacando su servicio y compromiso como un signo de esperanza para la comunidad católica. EFE

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