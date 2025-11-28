Iglesia paraguaya dice que hay «descontento» en el pueblo por la precarización de la vida

Asunción, 28 nov (EFE).- La Iglesia católica de Paraguay afirmó este viernes que hay un «descontento en la población» porque su vida se ha precarizado, mientras que, por otro lado, hay sectores con poder que se aumentan los salarios y, supuestamente, no cumplen con su compromiso de servir al pueblo.

«Mientras ‘don Pueblo’ no ve una mejoría, un aumento en su sueldo, en su calidad de vida, sino, al contrario, hay una precarización de sus conquistas, por otro lado, vemos que otros poderes, otros estamentos de la sociedad se aumentan sueldos», afirmó el Obispo del Vicariato del Chaco, Gabriel Escobar, durante la homilía de la primera misa del novenario dedicado a la Virgen de Caacupé, la patrona de Paraguay, cuya festividad se celebrará el 8 de diciembre.

El prelado agregó que el «descontento en la población» se produce porque el sentido común no es «bien utilizado» por las «personas que se comprometieron en servir a su pueblo y no servirse de su pueblo» y porque el «promover el bien común para una vida digna, está muy lejos todavía».

«Muchas veces nos sentimos defraudados, engañados por los que nos prometieron, cuando nos decían, que querían servir al pueblo y querían promover el bien común para una vida más digna», manifestó el obispo Escobar.

No obstante, reconoció los logros macroeconómicos y el crecimiento a nivel financiero y en inversiones nacionales e internacionales en el país; pero, advirtió, que «cuesta ver y palpar» a los «más pobres, sencillos y desamparados».

El obispo dijo que ese sector son paraguayos que rezan a Dios y a la Virgen «para que les alcance el dinero para terminar la semana, el mes y el año».

Escobar mencionó carencias en salud, educación, alimentación y acceso a tierras y cuestionó los supuestos privilegios de «los de arriba» que, según dijo, «se manejan con sus autos y camionetas de alta gama».

«Necesitamos reformas de fondo, no de forma. Les pido, les ruego a nuestras autoridades nacionales que utilicen el dinero del pueblo para el pueblo», agregó monseñor al reclamar que no se incrementen impuestos, ni se suban el costo de los servicios como el de la electricidad.

Además, pidió a las autoridades, al presidente, ministros, parlamentarios y a jueces que visiten las instituciones públicas en educación y salud «para ver y sentir la necesidad acuciante de ese pueblo paraguayo de a pie».

El novenario de oraciones y eventos litúrgicos acompañará a los peregrinos devotos de la Virgen de Caacupé, que comienzan a dirigirse a la basílica de esa ciudad, ubicada a unos 55 kilómetros de Asunción, para asistir el 8 de diciembre a la celebración central de la festividad. EFE

