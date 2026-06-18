Iglesia y diversos colectivos alertan de crisis de atención a los refugiados en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 18 jun (EFE).- La Iglesia católica de Guatemala y diversas organizaciones sociales integradas en la Red Nacional de Protección alertaron este jueves sobre el riesgo inminente en el acceso a derechos fundamentales para miles de refugiados en el país, debido a un debilitamiento progresivo de los servicios humanitarios provocado por recortes presupuestarios.

«Esta situación ha llevado incluso al cierre o disminución de operaciones de organizaciones humanitarias, generando vacíos críticos en la atención directa y limitando el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, educación y medios de vida», precisó en una rueda de prensa -celebrada en la capital guatemalteca- el director de la Casa del Migrante, Percy Cervera.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el 20 de junio, Cervera alertó de que la falta de financiación sostenida para las entidades de apoyo a las personas refugiadas «está poniendo en riesgo el acceso efectivo a derechos fundamentales».

Según Cervera, esta situación impacta de forma directa a cerca de 6.000 personas con necesidades urgentes de acogida en la nación centroamericana.

Por su parte, Luisa Nicolau, coordinadora de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala (ODHAG), hizo un llamamiento a fortalecer de forma urgente las políticas públicas integrales.

«Hacemos un llamado a fortalecer políticas públicas integrales que incorporen un efecto de protección internacional en todas las fases del desplazamiento: prevención, atención, protección y soluciones duraderas», subrayó Nicolau.

En tanto, Carlos Valdez, director ejecutivo de Asociación Lambda, señaló que desde el año 2000 hasta junio de 2026 se ha reconocido la condición de refugiado a 1.718 personas en el país, mientras que aproximadamente 3.600 solicitudes adicionales continúan en trámite técnico ante las instituciones del Estado. EFE

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