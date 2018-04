«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Plan contra la penalización fiscal de los matrimonios 26 de marzo de 2018 - 12:03 El Gobierno suizo propone cambiar la ley de tributación para garantizar que los matrimonios y las parejas no casadas reciban el mismo trato fiscal. La recomendación requiere aún la aprobación del Parlamento. La semana pasada, el Consejo Federal anunció su plan para acabar con las desigualdades fiscales que existen entre los matrimonios y las parejas que viven en concubinato – lo cual constituye un trato “desigual” e “inconstitucional”. Según la propuesta, una autoridad tributaria calculará primero cuántos impuestos paga un matrimonio (tributación conjunta) y cuántos una pareja que vive bajo el mismo techo, pero tributa de forma individual. Un matrimonio debería pagar la tasa más baja de los dos cálculos fiscales, según consta en un comunicado del Gobierno. + Más información matrimonios en Suiza En 1984, el Tribunal Federal, la más alta instancia judicial en Suiza, sentenció que el gravamen impuesto a un matrimonio es inconstitucional si es un 10% superior al que pagaría la misma pareja de no estar casada. Según estimaciones del año 2016, unas 80 000 parejas en Suiza –que representan el 5% de todos los matrimonios o parejas de hecho– pagan más impuestos al año que las que tributan de forma individual por no estar casadas. El pasado miércoles, los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro) y la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) expresaron su apoyo al proyecto del Gobierno. No obstante, el Partido Socialista y los Verdes lo criticaron al considerar que ese “regalo fiscal” solo beneficiará a los ricos y supondrá menos ingresos para las arcas estatales.