«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Entre los 28 reclamos presentados, Travail.Suisse incluye también la necesidad de proteger mejor a aquellos que cuidan a personas mayores y familiares enfermos. Este trabajo, no remunerado, corresponde principalmente a mujeres que son “castigadas” en el retiro con una pensión más pequeña, acusa la entidad.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Igualdad salarial: letra muerta 30 de abril de 2018 - 11:12 “A trabajo igual, salario igual”: esta reivindicación, formuladas desde hace décadas, se mantiene como letra muerta. Travail.Suisse, confederación de trabajadores suizos, presentó este lunes un nuevo documento en reclamo de equidad entre mujeres y hombres. La organización, que reúne a una decena de confederaciones de trabajadores, y los sindicatos examinan la posibilidad de introducir una “lista negra” de las empresas que practican la discriminación salarial, con la finalidad de obligarlas a cumplir con la igualdad en las retribuciones. Entre los 28 reclamos presentados, Travail.Suisse incluye también la necesidad de proteger mejor a aquellos que cuidan a personas mayores y familiares enfermos. Este trabajo, no remunerado, corresponde principalmente a mujeres que son “castigadas” en el retiro con una pensión más pequeña, acusa la entidad. Indica igualmente que los hombres también son víctimas de discriminación. Con base en un estudio de Pro Familia publicado en 2011, precisa que la mayoría de aquellos que laboran a tiempo completo estarían felices de trabajar a tiempo parcial, pero que solamente el 17,5% puede hacerlo.