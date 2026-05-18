IKEA despedirá a 850 empleados para simplificar su estructura

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Copenhague, 18 may (EFE).- El grupo Inter IKEA, dueño de la marca de la cadena de muebles y objetos para el hogar sueca IKEA, anunció este lunes el despido de 850 empleados a nivel global para simplificar su estructura y concentrar recursos.

«A pesar de muchos logros positivos, Inter IKEA Group se ha vuelto demasiado compleja y fragmentada en un ambiente que requiere simplicidad y velocidad», señaló en un comunicado el director financiero del grupo, Henrik Elm.

La cifra de empleos recortados, de los que alrededor de 300 serán en Suecia, equivale a cerca del 3 % de la plantilla.

«El impacto final será confirmado según avance el proceso, con el objetivo de tener una nueva organización lista a finales de año», resalta la empresa en el comunicado.

Ingka Group, el principal distribuidor de IKEA, había anunciado en marzo pasado el despido de unos 900 trabajadores debido también a una simplificación de la estructura de la compañía. EFE

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