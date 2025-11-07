Iker Casillas pasea por playas salvadoreñas antes del «clásico de leyendas»

San Salvador, 6 nov (EFE).- El guardameta español Iker Casillas paseó por las playas de El Salvador como antesala al juego que disputarán las «leyendas» del Real Madrid y Barcelona en próximo fin de semana en el país centroamericano, según publicó este jueves el exfutbolista en su cuenta de Instagram.

El campeón del mundo con España en 2010 colgó una fotografía en la que se observa con el agua hasta las rodillas en la playa del centro del país conocida como El Zonte, en el departamento de La Libertad, sin agregar ningún texto o impresión.

De acuerdo con publicaciones del medio gubernamental Diario El Salvador, Casillas también recorrió la playa El Sunzal, también de la zona central, junto a la ministra de Turismo salvadoreña, Morena Váldez.

El próximo 8 de noviembre se realizará en el estadio Jorge «Mágico» González, en San Salvador, un partido entre estrellas retiradas del Real Madrid y Barcelona de España.

Según publicaciones de medios locales, entre las figuras confirmadas se encuentra Casillas, Christian Karembeu, Romario, Yaya Touré, Carles Puyol, Pepe, Guti, Javier Saviola, entre otros.

Se espera que participe en este juego -primero en Centroamérica- y luzca nuevamente la camisa del Barcelona la principal figura del fútbol salvadoreño, Jorge «Mágico» González, quien participó junto a Maradona en una gira por Estados Unidos en 1984. EFE

