Iliana Yotova se convierte en la primera jefa de Estado de Bulgaria

Varna (Bulgaria), 23 ene (EFE).- Iliana Yotova es de desde este viernes la primera mujer en ocupar la Jefatura del Estado de Rumanía, después de que Rumen Radev dimitiera el pasado lunes, un año antes de terminar su segundo y último mandato de cinco años.

Yotova, que era hasta ahora vicepresidenta, ha asumido hoy el cargo de jefa del Estado al aceptar el tribunal Constitucional la renuncia de Radev.

La nueva presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, nació el 24 de octubre de 1964.

Fue periodista antes de afiliarse al Partido Socialista, heredero del Partido Comunista único durante la dictadura que terminó en 1989.

Radev anunció su renuncia y adelantó su intención de concurrir en las elecciones parlamentarias, las octavas en cinco años, que el país celebrará previsiblemente en marzo o abril.

La política, de 61 años, ha sido parlamentaria, eurodiputada y los últimos años ha ejercido como vicepresidenta.

Yotova tendrá que designar ahora a un primer ministro técnico al frente de un Gobierno interino y fijar la fecha de las elecciones legislativas, después de que el Ejecutivo dimitiera el pasado diciembre, tras apenas un año en el poder, presionado por masivas protestas ciudadanas.

Bulgaria celebra también este año elecciones presidenciales para elegir al sustituto de Radev.

El hasta ahora jefe del Estado, un antiguo militar considerado prorruso, ha tenido varios enfrentamientos con los Gobiernos que se han ido sucediendo en los últimos años.

«Nuestra democracia no sobrevivirá si la dejamos en manos de corruptos y extremistas. Depende del compromiso personal de cada uno de nosotros y su confianza me obliga a proteger el Estado, las instituciones y nuestro futuro», dijo al anunciar su renuncia.

Bulgaria, uno de los países más pobres y corruptos de la Unión Europea, lleva cinco años inmerso en una grave crisis política por la falta de mayorías sólidas debido a la división entre las fuerzas parlamentarias por temas como la corrupción, o el apoyo o no a Rusia en su agresión a Ucrania.

El país asumió el pasado 1 de enero el euro como moneda oficial, un paso que el Gobierno ahora en funciones calificó como el definitivo en el proceso de adhesión a la Unión Europea, de la que es miembro desde 2007.EFE

