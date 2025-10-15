Illa, sobre su encuentro con Carlos III: «El objetivo es poner a Cataluña al máximo nivel»

Londres, 15 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, aseguró que el objetivo de la visita de hoy a Londres, donde asistió a un evento sobre economía circular y mantendrá un breve encuentro con el rey británico Carlos III, es «poner a Cataluña en la escena al máximo nivel posible».

«El objetivo es, sin renunciar a nada evidentemente, poner a Cataluña en la escena al máximo nivel posible, pero sobre todo el objetivo es el impulso de las políticas que nosotros creemos que son las correctas en este momento, en particular las de lucha contra el cambio climático», comentó Illa en a varios medios de comunicación españoles, entre los que estaba EFE.

En el acto, celebrado esta tarde en el palacio de St. James de la capital británica, el jefe del Ejecutivo catalán formalizará una colaboración entre la Generalitat y la plataforma Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundada por Carlos III en 2020, cuando todavía era príncipe de Gales.

«Esta alianza para la economía circular es una alianza de una fundación que impulsó el rey Carlos III, con quien ahora evidentemente en este evento tendremos ocasión de saludar y tener un breve encuentro», indicó Illa.

También comentó que el hecho de que el director ejecutivo de la alianza biocircular fuese el catalán Marc Palahí, fue un «factor» que ha ayudado a que el Govern se involucrase en la iniciativa.

Del mismo modo, recordó que la CBA tiene procesos de colaboración abiertos con entidades catalanas, tales como la Fundación la Caixa o el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), por lo que esperaba que su visita a Londres sirviese para «reforzar» los lazos con la región.

«Es un paso adelante en esta dirección y un refuerzo de nuestros objetivos, sobre todo en la lucha sobre el cambio climático», dijo Illa, que insistió en que Cataluña podría aportar a la alianza su conocimiento acumulado en gestión forestal.

«Trabajaremos también para que, si es posible, tengan una sede en Cataluña y podamos también desde allí desarrollar acciones de investigación específicamente centradas en la realidad de Cataluña y la realidad del Mediterráneo», añadió el presidente del Ejecutivo catalán.

Sobre la localización de esta posible sede de CBA en Cataluña, Illa mencionó la posibilidad de establecerla en Cap Roig, si bien puntualizó que era una cuestión que se concretaría en las próximas semanas. EFE

