Illa: Ante la ola de extremismos, no hay gesto más revolucionario que abrir un libro

Jose Oliva

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).- El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha dicho que ante la ola de extremismos, «no hay gesto más revolucionario que abrir un libro» durante la visita que ha hecho al pabellón dedicado a las editoriales catalanas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).

En un breve discurso, Illa ha indicado que «ante la ola de extremismos que quiere apoderarse de nuestras democracias, la FIL se erige en testimonio claro del poder de la cultura, siempre muy superior al poder del odio».

Y añade: «Algunos gobiernos pretenden levantar muros en las fronteras, pero los muros empobrecen y aíslan a los mismos que los construyeron. Ante eso nosotros abrimos los muros, ante el odio que pretende separarnos nosotros invitamos a unirnos en esta magnífica feria y ante los que pretenden uniformidad nosotros mostramos la diversidad de nuestras culturas».

Ante los que atacan la ciencia y la cultura, Illa ha señalado que «nosotros regalamos flores y libros, porque no hay gesto mejor, y no hay gesto más revolucionario que abrir un libro».

Illa ha confesado que en los días que lleva en México ha descubierta su «hospitalidad y dinamismo» y ha comentado que México y Cataluña viven «una nueva etapa de dinamismo, algo que se refleja en la Feria del Libro de Guadalajara», que este año cuenta con Barcelona como invitada de honor.

A su juicio, esta presencia debe ser «el inicio de una renovada fraternidad entre Cataluña y México, entre Cataluña y Latinoamérica» y ha recordado que ambos territorios están unidos por «lazos históricos, culturales, económicos, sentimentales y personales».

México y Cataluña, tierras de acogida

México y Cataluña, ha destacado, han sido «tierra de acogida y hospitalaria» y en el caso de México lo fue para «miles de catalanes que huyeron de la dictadura y fue en México donde Tarradellas fue elegido president de la Generalitat».

«Hoy, México nos ofrece una nueva oportunidad histórica. Cataluña y Barcelona deben recuperar toda la ambición cultural que las han hecho grandes y para ello debe jugar fuerte la doble cocapitalidad cultural de Barcelona, catalana y española, y la condición de Cataluña de puente con Latinoamérica y con Europa».

El gobierno catalán, ha apuntado Illa, tuvo claro que la FIL era «una gran oportunidad para toda Cataluña (…) para mostrar todo el talento, la innovación y los valores que hoy representa Cataluña en el mundo».

El presidente catalán ha hecho un triple agradecimiento a la directora de la FIL, Marisol Schulz, al ayuntamiento de Barcelona por ejercer la capitalidad cultural de Cataluña, es decir, en beneficio de todo el país, y a todos los sectores que se han volcado para mostrar la mejor Cataluña.

La FIL es «un patrimonio vital» de Latinoamérica y uno de los «epicentros internacional alrededor de la cultura contemporánea» y Cataluña y Barcelona ejercen la capitalidad editorial de España y del ámbito latinoamericano. Sobre un 80 % de la producción literaria de España se produce en Barcelona», que fue, repone Illa, «capital del boom latinoamericano en los años 70 y 80».

Illa ha propuesto un viaje de ida y vuelta «sin complejos» que vaya del boom latinoamericano de los años 70 y 80 a un «boom catalán» en México para «explicar el excelente momento de la literatura catalana, para explicar las iniciativas en el sector de las industrias creativas y digitales, para difundir la ciencia catalana y barcelonesa, la gastronomía y nuestro excelente cine», ha repuesto.

En los parlamentos, le ha precedido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha apuntado que «hace 48 horas que ha comenzado este festival de la cultura y la literatura, ‘Llegarán las flores’ dice el lema de Barcelona en la FIL, «pero por fin ya ha llegado la gran flor que faltaba, «la flor del presidente del Estado de Cataluña».

Desde Barcelona, ha añadido el alcalde, se está haciendo «la acción quizá más ambiciosa para la internacionalización de la literatura catalana», que vive «un gran momento» como demuestra la apertura en la ciudad de nuevas librerías, ya son 250″.

El presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, ha subrayado que habitualmente hay en la FIL entre 40 y 50 editoriales en el pabellón catalán de la feria desde hace once años, pero «en esta edición se ha triplicado esta cifra hasta las 120». EFE.

