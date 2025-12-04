Illa: estaremos junto al sector para que la peste porcina no afecte a las exportaciones

Barcelona, 4 dic (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado esta noche en México que el gobierno catalán estará al lado del sector porcino de Cataluña para que «la peste porcina no afecte a las exportaciones ni a su excelente reputación».

El presidente catalán ha lanzado este mensaje en el encuentro gastronómico organizado en México por la Agència Catalana de Turisme para dar a conocer la riqueza y la singularidad de la cocina catalana, informa la Generalitat en un comunicado.

Ante la crisis en el sector a consecuencia de la detección de jabalíes muertos por peste porcina en el entorno de la sierra de Collserola, en Barcelona, Illa ha reiterado que el Govern está siendo «absolutamente cuidadoso y contundente» para que el brote «no afecte a las granjas de Cataluña y de España».

«El sector porcino y cárnico de Cataluña es uno de los más excelentes del mundo, por su calidad, responsabilidad, tradición y cuidado de los animales», ha resaltado Salvador Illa, quien ha añadido que se activarán «las medidas necesarias para mantener y mejorar su posicionamiento en el mundo».

En este sentido, el presidente de la Generalitat se reunió con el secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, acompañado del embajador de España en México, Juan Duarte, para explicarle las medidas que ha adoptado el Gobierno ante el brote de peste porcina y trasladarle un mensaje de tranquilidad hacia los productos catalanes.

Dar a conocer la gastronomía catalana

En el acto organizado por Agència Catalana de Turisme para dar a conocer la cocina catalana, en el que han participado el pastelero Xano Saguer, afincado en Ciudad de México, y el chef Joan Creus, Illa ha apelado a la complicidad del sector gastronómico para conseguir mantener la reputación del sector porcino y ha dicho que «Cataluña tiene en su cocina un motor de progreso y de convivencia».

El jefe del ejecutivo catalán ha destacado «la estima y consideración» que existe en Cataluña por la cocina mexicana y ha destacado que el viaje a México debe servir también para que «la cocina catalana seduzca aún más a los mexicanos».

En su parlamento, Illa ha resaltado que Cataluña «vive su mejor momento culinario de la historia reciente» y revalida, con el nivel y el reconocimiento de sus restaurantes y chefs, «nuestra posición de liderazgo mundial».

«La gastronomía catalana, con un equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia, entre sencillez del producto y complejidad de la técnica, es hoy uno de los grandes, si no el mejor, embajador de Cataluña», ha concluido.

El encuentro, que ha reunido a más de 150 representantes de los sectores económico, cultural y turístico mexicanos, ha querido transmitir que la gastronomía catalana es mucho más que un atractivo turístico y que representa cultura, identidad y talento, y una manera de entender la vida que combina tradición, creatividad e innovación.

En este sentido, la distinción de Cataluña como ‘Región Mundial de la Gastronomía 2025’ proyecta el liderazgo gastronómico de la comunidad, refuerza la internacionalización del sector y sitúa a Cataluña en el mapa global de los destinos culinarios de excelencia, según la Generalitat. EFE.

