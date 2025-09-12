Illa: para hacer frente a Aliança Catalana hay que afrontar los problemas de la sociedad

París, 12 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, afirmó este viernes que la forma de hacer frente a movimientos «populistas» como Aliança Catalana o Vox es abordar los problemas de la sociedad y tratar de resolverlo porque sus discursos se sustentan en la falta de respuestas.

En respuesta a una pregunta de un estudiante sobre Aliança Catalana durante una conferencia en el centro universitario de Science Po en París, Illa señaló que «cuando las instituciones no entienden cuáles son los problemas de la sociedad y qué hay que hacer, los discursos populistas ganan».

Por eso insistió en que para responder al reto que plantea la emergencia de ese partido independentista catalán de extrema derecha o Vox, «el camino es tener en cuenta los problemas de la sociedad».

El presidente socialista dio, como uno de los grandes problemas que se plantean en Cataluña, el de la vivienda, y explicó que en ese terreno los esfuerzos hay que ponerlos en construir viviendas, algo que «cuesta tiempo».

Se refirió al plan de su Gobierno para construir 50.000 viviendas sociales en cinco años, en el horizonte de 2030 y al hecho de que en Cataluña hacen falta 150.000 viviendas.

Igualmente contó que otra de las vías por las que se está actuando es «intervenir en el mercado», en concreto con regulaciones a los apartamentos turísticos o poniendo topes a los precios de los alquileres, algo que a su juicio está teniendo un efecto «bastante positivo».

También señaló que no basta con generar riqueza, sino que la prosperidad tiene que ser compartida.

Durante su visita a París, el presidente de la Generalitat tenía un encuentro con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y luego un encuentro con empresarios, además de celebrar la Diada con miembros de la comunidad catalana en París. EFE

