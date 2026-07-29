Illa aboga por «relaciones equilibradas y duraderas» entre empresas de Cataluña y Vietnam

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Bangkok, 29 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, abogó este miércoles por el establecimiento de «relaciones equilibradas y duraderas» entre empresas de Cataluña y Vietnam, durante la inauguración de un foro de inversión en Ho Chi Minh, la capital económica de este país del Sudeste Asiático.

El jefe del Ejecutivo catalán presentó a Cataluña como «puerta de entrada no sólo a España, sino a Europa, a un mercado de 450 millones de ciudadanos», y destacó su «economía abierta y diversificada» durante el foro ‘Ho Chi Minh-Catalonia Investment Cooperation Conference’, según un comunicado de la Generalitat.

La conferencia, organizada por autoridades vietnamitas en colaboración con Acció, la agencia pública para el crecimiento de empresas catalanas, contó con sesiones para abordar las relaciones económicas entre Cataluña y Ho Chi Minh (sur de Vietnam).

Participaron en el acto empresas catalanas instaladas en el país asiático, así como representantes de Acció y de empresas y otros agentes económicos vietnamitas.

Illa, quien se encuentra de gira por el Sudeste Asiático, en un viaje institucional de marcado carácter económico, volvió a enfatizar el crecimiento de Vietnam, que, erigido como una de las economías más dinámicas de Asia, se expandió un 8,02 % en 2025, la tasa más alta de la región.

Se trata de la última jornada en Vietnam del viaje institucional de Illa, quien este miércoles se dirigirá, acompañado del consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, a Singapur, donde concluirá la gira el jueves.

En la próspera ciudad-Estado, el jefe del Ejecutivo catalán se reunirá con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, así como con el embajador de la Unión Europea en la isla, Artis Bertulis, y mantendrá un encuentro con empresarios catalanes instalados en la nación asiática.

Es el tercer viaje institucional de Illa al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur en mayo de 2025 y China en julio del mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el Gobierno catalán para el periodo 2025-2030. EFE

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(foto)(vídeo)