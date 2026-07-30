Illa busca en Singapur inversiones para Cataluña durante una reunión con empresarios

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Bangkok, 30 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, participó este jueves en Singapur en un foro con empresarios con vistas a atraer inversiones para Cataluña, en la que supone la última jornada de su viaje institucional por el Sudeste Asiático, que también lo llevó a Vietnam.

Illa, quien se reunió con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, a su llegada al país asiático el miércoles, señaló hoy que Cataluña y la próspera ciudad-Estado tienen «grandes oportunidades para aprovechar juntas» y expresó admiración por el «dinamismo empresarial» de la isla, uno de los principales centros financieros a nivel global.

En un discurso en el foro ‘Catalonia-Singapore Business Dialogue’, el presidente catalán presentó a Cataluña como un «referente de espíritu emprendedor» en España y Europa, y como uno de los mejores lugares del mundo «para invertir y desarrollar (…) proyectos sólidos».

Illa destacó las infraestructuras y la logística con las que cuenta la región, entre ellas la Zona Franca y el puerto de Barcelona, y destacó su estratégica posición como «puerta de entrada» al Mediterráneo y al sur de Europa, con conexiones aéreas con Asia y Latinoamérica.

«Quiero transmitir una idea muy sencilla: Cataluña es una apuesta segura para invertir, trabajar y vivir», dijo el político, que puso como ejemplo de grandes empresas asiáticas que ya han invertido en Cataluña a la china Chery Automobile y la surcoreana Lotte Energy Materials.

«Queremos atraer empresas de Singapur en los sectores que definirán la próxima década: inteligencia artificial (IA), semiconductores, salud, industria farmacéutica, movilidad sostenible e hidrógeno verde», afirmó.

En declaraciones a la prensa, Illa definió la ciudad-Estado asiática como ejemplo de «cómo un país pequeño y con una gran ambición, puede tener influencia en el mundo» y destacó como algunas de sus «riquezas» su diversidad y pluralidad.

Tras el encuentro con empresarios, el jefe del Gobierno catalán se reunió con el director ejecutivo de Singapore Airlines, Goh Choon Phong, aerolínea que mantiene desde hace 20 años una conexión directa entre Barcelona y Singapur.

El viaje institucional de Illa, en el que estuvo acompañado por el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, concluye este jueves en Singapur tras arrancar el pasado sábado en Vietnam, donde también se reunió con autoridades y empresarios locales en una gira de marcado carácter económico por el Sudeste Asiático.

Se trata del tercer viaje institucional del presidente catalán al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur en mayo de 2025 y China en julio del mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el Gobierno catalán para el periodo 2025-2030. EFE

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(foto)(vídeo)