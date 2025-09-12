The Swiss voice in the world since 1935

Illa considera relevante la unanimidad del Banco Sabadell contra la opa hostil del BBVA

París, 12 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, consideró este viernes «relevante» que el consejo de administración del Banco Sabadell rechace por unanimidad la opa hostil de BBVA por la entidad, y dijo que «ahora es el momento de los accionistas».

«Es relevante la decisión que ha tomado el Sabadell, y que se haya tomado por unanimidad. Ahora es el momento de los accionistas», dijo Illa a la prensa en París, donde hoy pronunciará una conferencia en la universidad Sciences Po, se reunirá con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y asistirá al acto organizado por la Delegación del Govern con motivo de la Diada.

El consejo de administración del Banco Sabadell rechazó por unanimidad la opa hostil de BBVA por la entidad, al considerar la oferta «insuficiente» y por «infravalorar» al banco catalán, por lo que recomienda a sus accionistas no aceptarla.

Así lo manifiesta en su informe el consejo de administración del Sabadell después de que el 5 de septiembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara la citada opa.

Las implicaciones de las restricciones impuestas por el Consejo de Ministros, los impactos de capital de la operación, la indefinición acerca del porcentaje mínimo de aceptación para el éxito de la oferta, la iliquidez del periodo de liquidación en un contexto de gran riesgo geoestratégico y el tratamiento fiscal (de la oferta) son otras razones esgrimidas por el consejo para recomendar «de forma unánime» no acudir al canje propuesto por BBVA. EFE

