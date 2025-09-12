Illa considera un error oponerse en España a la cooficialidad de las lenguas en la UE

París, 12 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, consideró un «error» la oposición política en España al reconocimiento por la Unión Europea de la cooficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

«Es un gran error porque afecta a 20 millones de personas en España», señaló Illa en referencia a los, según él, habitantes de las comunidades en las que son cooficiales, en respuesta a preguntas de estudiantes al término de una conferencia este viernes en el centro universitario de Sciences Po de París.

A su juicio, hay fuertes razones para defender la oficialidad de esas lenguas en la Unión Europea, después de que se les haya dado ese estatuto en el Parlamento español.

«No hay ninguna razón para oponerse», repitió antes de poner en valor el hecho de que «el Gobierno español está plenamente comprometido para conseguirlo».

Interrogado también sobre la política lingüística dentro de Cataluña, tras el revés esta semana, la víspera de la Diada, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha anulado varios artículos del decreto de régimen lingüístico de la Generalitat que blinda el catalán como lengua vehicular de las escuelas, hizo hincapié en que «lo más importante es el consenso».

Al respecto, recordó que había habido un acuerdo muy amplio sobre un modelo de escolaridad que plantea como objetivo que los estudiantes al final dominen las dos lenguas, el catalán y el castellano, y que a partir de ahí se han puesto los medios para concretarlo.

A otra cuestión sobre la controversia en torno a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, afirmó que es una de las decisiones más importantes que ha tomado su Ejecutivo y que se hizo «con total respeto» de las normas medioambientales.

Por ello, insistió en que se justifica esa ampliación «para la economía catalana», porque «no habrá una economía próspera (en Cataluña) si no está conectada».

Asimismo, señaló que hacía falta dar otra dimensión al aeropuerto sobre todo porque Cataluña necesita más conexiones con destinos en Asia.

Y negó que haya contradicción entre esa ampliación y la voluntad de limitar el número de turistas en Barcelona ya que, según precisó, estos últimos llegan a la ciudad en buena medida por vía terrestre.

El presidente catalán se fijó como uno de los desafíos para Cataluña retomar «el liderazgo económico» que tradicionalmente había tenido en España.

A Illa lo acompañó en la conferencia la decana de Sciences Po, la exministra española de Exteriores Arancha González Laya, con la que coincidió en el Gobierno cuando él era titular de Sanidad.

Su agenda se en París este viernes incluía un encuentro a primera hora de la tarde en el Ayuntamiento de París con la alcaldesa, la franco-española Anne Hidalgo, y un acto con la comunidad catalana en la ciudad para conmemorar la Diada, así como un encuentro con empresarios catalanes establecidos en Francia. EFE

