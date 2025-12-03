Illa defiende desde México una apertura comercial «ordenada» de Cataluña a Latinoamérica

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- El presidente de Cataluña, Salvador Illa, remarcó este miércoles desde Ciudad de México la intención de la Generalitat de «quererse abrir» de una forma «ordenada» a mercados extranjeros como el de Latinoamérica.

«Nos queremos abrir a Latinoamérica, empezando por México. Lo queremos hacer de forma ordenada, no somos partidarios de dar grandes saltos hacia adelante. Queremos hacer las cosas progresivamente», señaló Illa en un acto organizado por la Cámara de Comercio de España en la capital mexicana.

El jefe de la Generalitat argumentó que esa apertura comercial se debe dar junto a las empresas españolas que tienen «una larga tradición» en México, a la vez que recordó que en el caso de Cataluña existe un «estrecho lazo de fraternidad» con el país gracias al exilio republicano tras la Guerra Civil (1936-1939).

Por ello, señaló el «camino natural» de colaboración con instituciones comerciales españolas en América Latina para lograr un mayor intercambio económico.

«Nosotros tenemos una delegación del gobierno de la Generalitat aquí en México, tenemos también una oficina de acción que estamos potenciando. Vamos a ordenar todo esto con el ‘Plan Latinoamérica'», agregó.

Asismismo, Illa destacó las oportunidades que ofrece un país como España, el territorio donde «más prosperidad se genera entre los países desarrollados», con un crecimiento del 3% en 2024.

«Algo está funcionando muy bien (…) Y vean ustedes los vecinos que tenemos, el resto de Europa, cómo van ellos», afirmó.

Como prueba de ello mencionó la mejora de infraestructuras, entre las que destaca la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat o el reforzamiento de las infraestructuras hidráulicas, para que «no tengamos que mirar permanentemente al cielo y tengamos los recursos suficientes para adaptar el agua que necesitamos para vivir y para generar riqueza».

Y todo ello para «aprovechar las oportunidades» en un mundo en el que, lamentó, «se quieren reducir los espacios multilaterales» pese a que «son más necesarios que nunca».

Illa se encuentra en México en una visita de cinco días, durante la que participó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, oeste de México, en la que Barcelona es la invitada de honor. EFE

