Illa defiende el autogobierno catalán en Roma en el aniversario del 1-O

2 minutos

Roma, 1 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, defendió este miércoles en Roma, en el octavo aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017, el compromiso de Cataluña con el autogobierno y subrayó la necesidad de superar las tensiones del pasado con una visión constructiva basada en la “prosperidad compartida”.

“Cataluña siempre ha tenido una voluntad muy fuerte de autogobierno. De afirmar nuestra voluntad política, defender nuestra identidad, siempre con una voluntad de solidaridad y de trabajo conjunto con el resto de territorios de España, pero de ejercerlo en el marco de un autogobierno”, afirmó durante su intervención en el Festival delle Città, un foro progresista organizado por la Liga de las Autonomías Locales Italianas.

Sin mencionar directamente el 1-O ni el proceso independentista, Illa aludió a los últimos años como una etapa marcada por “fuertes tensiones” y apuntó que parte del conflicto político se agravó tras la crisis económica de 2008.

“Hemos tenido años de tensiones en el contexto de la segunda década del siglo XXI, que dio pie, por una respuesta no adecuada a la gran recesión de 2008, a planteamientos políticos muy populistas que ofrecían soluciones mágicas y muy simples a problemas complejos”, dijo.

«En este contexto también tuvimos unos años difíciles que afortunadamente vamos superando, mirando siempre hacia delante», añadió.

El presidente catalán insistió en que esa etapa debe quedar atrás y apostó por afrontar el presente con una visión reformista y cooperativa.

“Estamos asistiendo a un cambio verdaderamente histórico, con transformaciones geopolíticas, climáticas, tecnológicas y económicas que ocurren una vez cada cien años”, advirtió.

Frente a estos desafíos, Illa planteó dos posibles actitudes: una marcada por el “miedo”, que a su juicio conduce al bloqueo, y otra basada en la esperanza y en una “actitud constructiva”.

“Esta es una oportunidad para reducir desigualdades. Esa es la historia del progresismo”, defendió.

Durante su visita a Roma, Illa participó en un diálogo con alcaldes y presidentes regionales de perfil progresista, en el marco del festival. EFE

