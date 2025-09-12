Illa defiende en París una Europa federal para reafirmar sus propias reglas frente a Trump

París, 12 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, hizo este viernes una encendida defensa en París de la construcción europea y más en concreto de un modelo federalista para hacer valer sus propios valores y sus propias reglas frente a realidades como la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

En un discurso en el centro universitario de Science Po, Illa subrayó que los europeos deben «despertar de la ilusión de que el poder económico por sí solo es suficiente para que la Unión Europea pese en la mesa geopolítica y defienda nuestro modelo democrático de prosperidad».

Consideró que Europa se encuentra en un momento «existencial» y se refirió a varios de los retos que se le han presentado en los últimos tiempos, como la cumbre en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la guerra en Ucrania o el acuerdo aceptado por la UE sobre el nuevo régimen de aranceles que le ha impuesto Estados Unidos.

Apoyó la posición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del pasado miércoles en el sentido en que la UE tiene intención de mantener «sus propias reglas frente a Trump».

Dijo que espera que «Europa finalmente actúe de forma firme en línea con sus valores humanos para detener el genocidio en Gaza» y para eso estimó que «limitar el comercio con Israel sería un primer paso, pero Europa tiene que ir mucho más lejos y tomar todas las medidas de presión de las que dispone».

Insistió en que Europa debe apostar por el federalismo, que es una forma de trabajar «unidos en la diversidad».

«Es -añadió- la mejor forma de cogobernar juntos, sin imposiciones, en igualdad. Un modelo opuesto al retorno de los grandes poderes y del imperialismo».

En el turno de preguntas de los estudiantes, el presidente socialista hizo hincapié en que «la diversidad no es una debilidad» y en que el federalismo es una forma de integrar la diversidad. También se mostró a favor de la idea de la «soberanía europea».

Illa pidió a los catalanes, pero también al resto de los españoles, a los franceses y a los ciudadanos de toda la UE que defiendan Europa «más allá de las ideologías y de las creencias» porque «es precisamente Europa la que garantiza nuestra diversidad de ideas, de creencias y de identidades».

El presidente catalán, que recordó que este jueves se había celebrado la Diada, señaló que aunque pueda parecer una paradoja que lo que se conmemora sea una derrota, en realidad el elemento que se toma de ese episodio histórico «no es la derrota, sino la capacidad para afrontar la adversidad y la voluntad de ser y de vivir juntos a lo largo del tiempo». EFE

