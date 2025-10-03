Illa destaca el compromiso de Montserrat con «el diálogo y la paz» en su milenario en Roma

Roma, 3 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, destacó este viernes en Roma el «mensaje potente a favor del diálogo y de la paz» que representa la comunidad benedictina de Montserrat, durante la inauguración de una exposición con motivo del milenario del monasterio.

«La comunidad benedictina de Montserrat es un mensaje potente a favor del diálogo y de la paz. En un contexto marcado por signos de deshumanización, necesitamos reconstruir comunidades basadas en la justicia social, en la libertad y en los derechos humanos», señaló Illa.

El presidente catalán aprovechó su intervención para condenar «el horror y la crueldad» en Gaza: «Creíamos que nunca más veríamos algo así. Ante esta barbarie, ante tanto sufrimiento, hay que poner fin al ataque. Es un genocidio».

Se refirió también a la Flotilla Global Sumud, detenida recientemente por el ejército israelí, como una representación del «deseo colectivo» de mostrar apoyo a quienes sufren y pidió «la apertura urgente de corredores humanitarios y el regreso seguro de los activistas que han llevado ayuda humanitaria”.

«Aprovecho este acto para pedir que se detenga esta barbarie, que se habiliten corredores humanitarios, y que las personas que han protagonizado esta expedición humanitaria puedan regresar sanas y salvas. Es una esperanza, pero también puede ser una inspiración para todos, al menos para mí», añadió.

Illa destacó además el papel histórico de Montserrat como símbolo catalán de convivencia, recordando que «Cataluña no sería lo que es sin Montserrat, pero Montserrat tampoco sería lo que es sin cada uno de nosotros».

Durante su discurso, el presidente detalló cuatro dimensiones en las que Montserrat interpela a la sociedad actual: la importancia de la trascendencia espiritual, la vida monástica como método y disciplina, la inculturación en un lugar concreto como símbolo de identidad abierta, y la cultura de paz y hospitalidad.

«En un contexto marcado por signos de deshumanización, necesitamos reconstruir comunidades basadas en la justicia social, en la libertad, en los derechos humanos», insistió.

Asimismo destacó que «la interpelación más urgente» es «la cultura de la paz, la convivencia y la hospitalidad» y «no ver al diferente como una amenaza, sino como una fuente de enriquecimiento».

«Montserrat ha ayudado a construir Cataluña. Es una referencia viva, universal, a una identidad catalana abierta e inclusiva», concluyó Illa. EFE

