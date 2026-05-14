Illa expresa confianza en Parlon y en los Mossos tras la infiltración de agentes

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 14 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reiteró este jueves la confianza en la Consellera de Interior, Núria Parlon, así como en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, tras la polémica por la infiltración de agentes en una asamblea de profesores.

«Yo lo que quiero hacer en esta cuestión y en este momento es reiterar mi confianza en la consellera y mi respeto, reconocimiento y agradecimiento al cuerpo de los Mossos d’Esquadra por su profesionalidad y por su trabajo», indico el presidente en una rueda de prensa en San Francisco, en el marco de su visita institucional a California.

Asimismo, ratificó su apoyo al director general de la Policía autonómica, Josep Lluís Trapero, tras el perdón público que solicitó a raíz de la infiltración de agentes de la Unidad de Información y Mediación de los Mossos en una asamblea de docentes que preparaban la huelga que realizan esta semana.

Parlon admitió sus errores ayer en una comparecencia en el Parlament, y pidió disculpas a los sindicatos educativos por la «sensación de desconfianza» e «inseguridad» que les ha generado esta actuación.

Mientras, Junts, Esquerra, Comuns y la CUP han insistido en pedir ceses y dimisiones por la infiltración, al considerar insuficientes las disculpas y explicaciones de Parlon y Trapero. EFE

mvg/at/fp