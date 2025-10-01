Illa invita al papa a visitar la Sagrada Familia y abordan la situación en Gaza

Ciudad del Vaticano, 1 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha invitado este miércoles al papa León XIV a visitar la Sagrada Familia de Barcelona el próximo 10 de junio, durante una audiencia privada en el Vaticano en la que también abordaron la situación en la Franja de Gaza.

«Le he trasladado la invitación para visitar Cataluña con motivo de la finalización de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, el próximo 10 de junio, coincidiendo además con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí», explicó Illa tras la reunión, aunque precisó que el pontífice no ha confirmado su asistencia.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de «serenar los ánimos», actuar desde los valores del humanismo cristiano y evitar contribuir a una escalada bélica, precisó el presidente tras la audiencia. EFE

