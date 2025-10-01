Illa invita al papa a visitar la Sagrada Familia y abordan la situación en Gaza

Ciudad del Vaticano, 1 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha invitado este miércoles al papa León XIV a visitar la Sagrada Familia de Barcelona el próximo 10 de junio, durante una audiencia privada en el Vaticano en la que también abordaron la situación en la Franja de Gaza.

«Le he trasladado la invitación a visitar Cataluña con motivo de la finalización de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, el próximo 10 de junio, coincidiendo además con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí», explicó Illa tras la reunión, aunque precisó que el pontífice no ha confirmado su asistencia.

«Nos dijo que no estaba en condiciones de confirmarlo, pero a mí me ha parecido que lo tomarán en consideración», añadió Illa.

Con esta reunión, el presidente catalán, que es católico y ya se reunió en marzo de 2024 con el fallecido papa Francisco, se convirtió en el primer dirigente político español en ser recibido por el papa León XIV desde su elección como pontífice.

«Hemos tenido una conversación sobre la situación que se vive en el mundo, con un exceso de polarización, tensiones crecientes y la necesidad de calmar las cosas, de no presentar a los vecinos desde el humanismo cristiano, y sobre todo de no contribuir a esta escalada verbal y no verbal bélica. También he compartido la situación inaceptable que se vive en Gaza, y ha sido una conversación muy emotiva», precisó.

El mandatario catalán aseguró haber visto al papa «muy preocupado» por la situación y «con ideas muy claras al respecto».

Ambos coincidieron en la necesidad de «serenar los ánimos», actuar desde los valores del humanismo cristiano y evitar contribuir a una escalada bélica, precisó el presidente tras la audiencia.

«Un deseo de paz y un deseo de aprender a convivir, a dialogar y a no llevar las diferencias a un punto de ruptura de la convivencia», respondió Illa a la pregunta de los periodistas sobre el mensaje que transmite el papa respecto a los conflictos en el mundo.

En este sentido, también comentaron de la situación de la Flotilla, los barcos que intentan llegar a Gaza, y coincidieron en que hay que «esperar, pedir y trabajar para que no vaya a mayores» y que se respete esta misión humanitaria.»

El presidente de la Generalitat se encuentra en Roma para realizar una visita institucional de tres días a la ciudad, con una agenda que incluye reuniones con el alcalde, el presidente de la región, la asistencia a un concierto organizado por el Festival Castell de Peralada y la inauguración de una exposición sobre el milenio de Montserrat.

Illa explicó a León XIV la relevancia del milenario del monasterio y su importancia «en la vida catalana, en la vida espiritual, social y cívica de Cataluña, con su arraigo también en la identidad del catalanismo».

Durante la audiencia, el presidente catalán entregó al papa un conjunto de libros sobre Cataluña, productos gastronómicos de la región y, entre otros regalos, una estola confeccionada por las internas de la prisión barcelonesa de Wad-Ras.

Asimismo entregó dos regalos personales: una copia en DVD de un documental sobre Javier Sartorius, una persona rica que renunció a todo para seguir un camino espiritual, y otro DVD con la música y canciones de una orquesta integrada principalmente por gente humilde del barrio de Nou Barris en Barcelona.

«También le expliqué un poco la situación que vive la sociedad catalana, que está generando prosperidad, pero estamos intentando que esta prosperidad, desarrollando las políticas públicas adecuadas, sea una prosperidad compartida por toda la sociedad y por todo el país», añadió. EFE

