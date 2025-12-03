Illa propone en México realizar una Cumbre de Regiones Europeas y Americanas

2 minutos

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- El presidente de Cataluña (noreste de España), Salvador Illa, propuso este miércoles en el Senado de México la celebración de una Cumbre de Regiones Europeas y Americanas, al resaltar la condición de esta comunidad autónoma española como «puente» entre Europa y Latinoamérica.

«Cataluña quiere, pues, ejercer a fondo su condición de puente entre Latinoamérica y Europa», aseguró Illa en su intervención en un foro sobre «El rol de los gobiernos locales en el desarrollo productivo».

«Por todo ello, quiero aprovechar para lanzar una propuesta: Cataluña propone celebrar de manera periódica una Cumbre de Regiones Europeas y Americanas que nos permita compartir políticas, proyectos y conocimientos», afirmó.

El objetivo, indicó Illa, es «dar respuesta a los retos globales y fortalecer el papel de la regiones como actores e interlocutores ante los organismos internacionales».

Asimismo, criticó el excesivo mercantilismo, y subrayó que «cuando el mercado falla, la obligación de los gobiernos es intervenir, por razones de eficiencia económica y, en algunos casos, por nobles razones políticas».

Por ello, apuntó que «Cataluña, como España, apuesta por los modelos de prosperidad compartida, para recuperar el humanismo», al la desigualdad como uno de los grandes desafíos políticos actuales.

Illa se encuentra en México en una visita de cinco días, durante la que participó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, oeste de México, en la que Barcelona es la invitada de honor.

El presidente de Cataluña participó esta mañana en un encuentro en la Cámara de Comercio de España en México, y tiene previsto reunirse este miércoles con el empresario mexicano, Carlos Slim.

Illa concluirá su visita con un discurso mañana jueves en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), antes de emprender el regreso a Barcelona. EFE

