Illa rinde homenaje al exilio en México: «Salvó vidas y parte de la cultura catalana»

4 minutos

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- El presidente de Cataluña, Salvador Illa, recordó este domingo el exilio catalán en México más de cincuenta años después de su llegada y reiteró su agradecimiento a la «calidez y la mano tendida» del país en su momento, lo que permitió «salvar vidas y gran parte de la cultura catalana».

«Encontraron un país, una sociedad y un presidente que atendieron la cruda realidad de la Guerra Civil (1936-1939) y que prestaron ayuda incondicionalmente (…) México salvó vidas y también salvó gran parte de la cultura catalana», afirmó Illa en el acto de homenaje al exilio catalán en México, celebrado en el Museo Casa del Risco de la capital mexicana.

El presidente de la Generalitat recordó que «sin México, sin la empresa del país o sin las revistas contadas aquí, hoy nuestra literatura y nuestra lengua tendrían un punto histórico difícil de reparar».

Por ello, valoró la importancia de recordar la «esperanza» que supuso el exilio en México para muchos catalanes, una «historia compartida llena de episodios de fraternidad y orgullo».

«Considero que la buena política es aquella que reconoce el pasado para trabajar el presente y preparar el futuro. Tenemos que priorizar el aspecto fraternal mostrado en estos años y ponerlo como ejemplo para el presente. En el mundo agresivo que algunos nos han propuesto, en Cataluña sin éxito, tenemos que dar un ejemplo de una nueva fraternidad», subrayó.

Por ello, puso en valor iniciativas como la Ley de Memoria Democrática autonómica, que resalta el «compromiso moral y democrático con todos los que sufrieron dentro y fuera de Cataluña».

Illa destacó el compromiso de la Generalitat con una «nueva época» protagonizada por la cooperación institucional, así como con el afecto entre los pueblos y el trabajo conjunto.

«Esta es la Cataluña que queremos proyectar al mundo. Una Cataluña solidaria y comprometida con la dignidad humana (…) Lo hacemos inspirados en aquel espíritu de apoyo internacional», sentenció.

Refrendo de lazos «muy profundos» entre México y España

La presencia del jefe del Gobierno catalán «refrenda los lazos muy estrechos de México con el exilio republicano y de México con el Estado español y con Cataluña», destacó en su intervención Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) que facilitó la acogida de miles de españoles.

Cárdenas señaló que el país fue un lugar en el que se «pudo, entre otras muchas cosas, mantener vivo el idioma catalán», dado que hasta allí llegaron «quienes recuperaron las revistas, quienes fundaron varias editoriales y quienes se fundieron en México (…) y aportaron, como todo el exilio republicano, mucho a este país».

También tomaron la palabra varios supervivientes del exilio catalán en México, como es el caso de Rosa María Durán, quien llegó en 1942.

Durán recordó que «venían de dos infiernos espantosos» – en referencia a la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial- y en México encontraron un «paraíso que estaba lleno de flores y frutas preciosas».

«Encontramos un país que nos abrió los brazos y que nos recibió con dulzura y amabilidad. Fue una preciosidad. Siento que, en efecto, nuestras raíces están en Cataluña pero nuestros frutos están aquí en México. Nosotros somos al mismo tiempo catalanes y mexicanos. Para nosotros México fue la salvación», concluyó Durán.

Según datos oficiales, México acogió a unos 25.000 españoles que huían de la Guerra Civil y la represión franquista, lo que le convierte en país latinoamericano que más refugiados acogió y el segundo a nivel general solo por detrás de Francia. EFE

des/afs/lar

(foto) (vídeo)