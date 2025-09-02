Illa tras reunirse con Puigdemont en Bruselas: «El diálogo es el motor de la democracia»

Bruselas, 2 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este martes, tras reunirse en Bruselas con el líder de JxCat, Carles Puigdemont, que «el diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando» y que el encuentro de hoy «es un buen ejemplo».

Illa y Puigdemont se han reunido durante aproximadamente una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, en el que ha sido el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo en agosto del año pasado.

«Hoy me he encontrado con el president Carles Puigdemont, tal y como he hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo», ha señalado Illa en un mensaje en X a los pocos minutos de finalizar la reunión.

Con el encuentro de hoy, el presidente de la Generalitat ha culminado la ronda de contactos que ha mantenido con sus predecesores desde su investidura: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès, todos ellos el año pasado.

Ninguno de los dos políticos ha hecho declaraciones ni al principio ni al término del encuentro, por lo que no ha trascendido por ahora el contenido de la conversación.

Tras reunirse con Puigdemont, Illa ha acudido al Parlamento Europeo para visitar una exposición con motivo del milenario del monasterio de Montserrat. EFE

sjs/psh