The Swiss voice in the world since 1935

Illa tras reunirse con Puigdemont en Bruselas: «El diálogo es el motor de la democracia»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 2 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este martes, tras reunirse en Bruselas con el líder de JxCat, Carles Puigdemont, que «el diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando» y que el encuentro de hoy «es un buen ejemplo».

Illa y Puigdemont se han reunido durante aproximadamente una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, en el que ha sido el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo en agosto del año pasado.

«Hoy me he encontrado con el president Carles Puigdemont, tal y como he hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo», ha señalado Illa en un mensaje en X a los pocos minutos de finalizar la reunión.

Con el encuentro de hoy, el presidente de la Generalitat ha culminado la ronda de contactos que ha mantenido con sus predecesores desde su investidura: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès, todos ellos el año pasado.

Ninguno de los dos políticos ha hecho declaraciones ni al principio ni al término del encuentro, por lo que no ha trascendido por ahora el contenido de la conversación.

Tras reunirse con Puigdemont, Illa ha acudido al Parlamento Europeo para visitar una exposición con motivo del milenario del monasterio de Montserrat. EFE

sjs/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR