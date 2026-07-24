Illa viaja a Vietnam y Singapur para ampliar mercados y atraer inversiones a Cataluña

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Barcelona, 24 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, iniciará mañana sábado un viaje oficial de seis días a Vietnam y Singapur, con el objetivo de ampliar mercados para las empresas catalanas y atraer inversiones del mercado asiático a Cataluña.

Del 25 al 30 de julio, Illa se reunirá con agentes económicos de relieve de esa región, visitará empresas catalanas con presencia en Vietnam y Singapur y hablará con la principal aerolínea de cada país para promover la movilidad entre Cataluña y el sureste asiático.

El objetivo, según fuentes de la Generalitat, es posicionar Cataluña como aliado comercial de estos dos países, que tienen altas tasas de crecimiento, un mercado dinámico y un gran potencial tecnológico e industrial, además de ser actores geopolíticos relevantes por su control de rutas marítimas estratégicas.

El Govern busca diversificar mercados, promover las exportaciones y la internacionalización de las empresas catalanas, así como ofrecer Cataluña como polo de atracción de inversiones.

Illa llegará el sábado por la mañana a Hanoi, la capital vietnamita, donde prevé desplegar su agenda más institucional, reuniéndose con el viceprimer ministro de Vietnam, Pham Gia Tuc.

También visitará otras ciudades de Vietnam, como Da Nang -uno de los polos tecnológicos- o Ho Chi Minh -capital económica del país, donde inaugurará un foro empresarial-, antes de volar el miércoles a Singapur, donde se reunirá con el primer ministro del país, Lawrence Wong, y mantendrá un encuentro con altos ejecutivos catalanes de empresas multinacionales.

Con Singapur, centro financiero y logístico de referencia en el mundo, el Govern de Illa quiere establecer un marco de colaboración a largo plazo, basado en la innovación y la cooperación industrial, para que se convierta en el centro estratégico de Cataluña en el sureste asiático.

Será el tercer viaje institucional de Illa al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur, en mayo de 2025, y China, en julio del mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el gobierno catalán para el periodo 2025-2030. EFE

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