Illa y Puigdemont inician su reunión en Bruselas
Bruselas, 2 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, iniciaron este martes su reunión en la delegación de la Generalitat en Bruselas, el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo.
Puigdemont llegó a la delegación a pie diez minutos antes del encuentro, donde lo recibió en la puerta el jefe de protocolo de la Generalitat y lo acompañó hasta la segunda planta, donde le esperaba Illa, que llegó en coche, una hora antes de la reunión. EFE
