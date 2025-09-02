Illa y Puigdemont inician su reunión en Bruselas

The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas, 2 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, iniciaron este martes su reunión en la delegación de la Generalitat en Bruselas, el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo.

Puigdemont llegó a pie diez minutos antes del encuentro a la delegación donde ya le esperaba Illa, que acudió en coche, una hora antes de la reunión.

Ninguno de los dos quiso hacer declaraciones a la prensa que esperaba en la puerta y, en principio, no está previsto que hablen tras el encuentro.

La de hoy es la primera reunión entre ambos desde que Illa llegó a la presidencia de la Generalitat, en agosto de 2024, y con esa cita el líder socialista ha querido enviar un mensaje de «diálogo» que entiende como el «motor» de la democracia, según dijo ayer en una entrevista a Catalunya Ràdio y TV3.

Más de un año después de su investidura y del día en el que Puigdemont apareció en Barcelona y volvió a huir a Bélgica sin llegar a entrar en el Parlamento catalán, Illa culmina hoy la ronda de reuniones que inició desde entonces con los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès.

El encuentro llega tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, de la que no se ha beneficiado hasta ahora Puigdemont porque el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación por el que le pretende procesar queda fuera de la norma.

Para Junts, según dijo ayer el secretario general, Jordi Turull, la reunión «llega muy tarde». EFE

