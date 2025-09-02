The Swiss voice in the world since 1935

Illa y Puigdemont se reúnen en Bruselas durante aproximadamente una hora y media

Bruselas, 2 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, mantuvieron este martes una reunión de aproximadamente una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo en agosto del año pasado.

Ninguno de los dos hizo declaraciones ni al principio ni al término del encuentro, por lo que no ha trascendido por ahora el contenido de la conversación.

A Illa y Puigdemont se les vio sonrientes ante las cámaras de televisión antes de la reunión, que celebraron ellos dos solos a puerta cerrada en la sede de la Generalitat en la capital belga.

Los dos líderes abandonaron la delegación en sus coches respectivos, el de Puigdemont, con una matrícula en la que se leía «1 oct 2017», en relación a la fecha del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.

Con el encuentro de hoy, el presidente de la Generalitat culminó la ronda de contactos que ha mantenido con sus predecesores desde su investidura: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès.

Illa ha querido enmarcar la reunión con Puigdemont en el «diálogo democrático», mientras que, para Junts, el encuentro «hay que leerlo en clave PSOE», según dijo hoy a TV3 el secretario general de la formación, Jordi Turull.

El actual jefe del Ejecutivo catalán y el expresidente se reunieron en Bruselas después del aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, de la que no se ha beneficiado hasta ahora Puigdemont porque el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación por el que le pretende procesar queda fuera de la norma.

Tras reunirse con Puigdemont, Illa acudió al Parlamento Europeo para visitar una exposición con motivo del milenario del monasterio de Montserrat. EFE

