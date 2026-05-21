Ilya Espino, líder de la ampliación del Canal de Panamá, nueva administradora de la vía

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Ciudad de Panamá, 21 may (EFE).- Ilya Espino de Marotta, hasta ahora la segunda al mando del Canal de Panamá, fue designada como la nueva administradora de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, informó este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino.

«He hablado con la nueva Administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños», expresó Mulino en su cuenta de X.

Espino de Marotta era hasta este jueves la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y lideró el proyecto de ampliación de la vía inaugurado en junio de 2016 tras casi una década de trabajos y un costo de al menos 5.000 millones de dólares. EFE

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