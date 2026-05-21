Ilya Espino, líder de la ampliación del Canal de Panamá, nueva administradora de la vía

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(Actualiza con declaraciones de Espino de Marotta)

Ciudad de Panamá, 21 may (EFE).- Ilya Espino de Marotta, hasta ahora la segunda al mando del Canal de Panamá, fue designada como la nueva administradora de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, la primera mujer en ostentar el cargo, informó este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino.

«He hablado con la nueva Administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños», expresó Mulino en su cuenta de X.

Espino de Marotta, que inició su carreta en la vía acuática en 1985, sustituye a Ricaurte Vásquez en el cargo de administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), un puesto que se ejerce por siete años con la posibilidad de la reelección.

En una breve comparecencia ante los medios, acompañada de Vásquez y del ministros para Asuntos del Canal, Ramón Icaza, la administradora designada agradeció la confianza depositada en ella.

«Le agradezco a todas las personas que trabajan en el Canal de Panamá, las que trabajaron conmigo desde que empecé en 1985 y lo que están conmigo el día de hoy. Gracias por el apoyo. He aprendido un mundo en estos 40 años de servicio en el Canal y seguiré aprendiendo y seguiré ofreciendo lo que soy a esta fuerza laboral de más de 4.500 colaboradores. Muchas gracias», expresó.

Hasta ahora, Espino de Marotta se ha desempeñado, desde enero de 2020, como la subadministradora del Canal.

Como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería de la ACP lideró el proyecto de ampliación de la vía inaugurado en junio de 2016 tras casi una década de trabajos y un costo de al menos 5.000 millones de dólares.

Como nueva administradora del paso navegable, Espino de Marotta tendrá como reto el desarrollo de un gran programa de inversiones para la próxima década, que involucra más de 8.500 millones de dólares y la construcción de un nuevo embalse que alimente el Canal, un gasoducto y dos puertos.

El administrador del Canal de Panamá, que es un ente autónomo del Estado panameño que cuenta con título constitucional, es elegido por la Junta Directiva de la vía, que está integrada por once miembros.

En el año fiscal 2025, los ingresos del Canal alcanzaron los 5.705 millones de dólares, con un alza del 14,4 % respecto al anterior, y los tránsitos por la vía sumaron 13.404.

El Canal, el único de agua dulce del mundo, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. Su principal usuario es EE.UU., con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o en dirección a ese país, seguido de China y Japón. EFE

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