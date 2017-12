Derechos de autor

Identificación digital, un anzuelo para las firmas extranjeras Matthew Allen 03 de agosto de 2017 - 16:03 Schaffhausen y Zug se vanaglorian de su capacidad para atraer empresas internacionales. Ahora los dos cantones apuestan por la identificación electrónica para mejorar sus servicios y confían en que la tecnología punta seducirá a más compañías. Además, el esquema de identificación (ID) electrónica permitirá en breve a los residentes de Zug y Schaffhausen pagar sus impuestos, registrar nuevos negocios, solicitar permisos y aprovechar mejor los servicios públicos sin moverse de su escritorio y sin necesidad de sumergirse en engorrosos papeleos. “Queremos concienciar de que Schaffhausen es un laboratorio de la innovación”, dice a swissinfo.ch Pascal Schmidlin, portavoz del cantón. “Queremos atraer empresas nacionales y extranjeras a nuestra zona y la ID electrónica simplificará el proceso y facilitará a las empresas y sus empleados el acceso a los servicios del gobierno local”. Capital de las criptodivisas Durante los últimos 20 años, más de 500 empresas se han establecido en el cantón de Schaffhausen, al noreste de Suiza, en la frontera con Alemania. Una de ellas es el gigante alimentario Unilever. Por su parte, Zug se ha ganado una sólida reputación como el ‘Valle criptográfico’ de Europa, al ser un centro global y sede de múltiples empresas especializadas en tecnología financiera (fintech) y criptomonedas. Pero la idea actual es que la utilización de identificaciones electrónicas deje de ser un privilegio exclusivo de las empresas extranjeras y todos los habitantes de estos dos cantones puedan beneficiarse de ellas. La agencia Greater Zurich Area (GZA), responsable de la promoción de negocios en Zúrich, Zug y Schaffhausen, entre otros cantones, asegura que esto envía señales positivas a nivel global. “Posiblemente no sea un factor directo que determine que los inversores establecerse aquí, pero sí es una muestra clara de que existe un entorno favorable e innovador para las empresas”, explica a swissinfo.ch el portavoz de GZA, Reto Sidler. “Las firmas extranjeras se están dando cuenta de que (Zug y Schaffhausen) no solo enarbolan la transformación digital, sino que también sus gobiernos fomentan, con medidas concretas, la transición hacia un ecosistema electrónico”, añade. El uso de identificaciones electrónicas se considera cada vez más una pieza clave de la transformación digital a escala mundial. Pues permite a la gente utilizar los servicios del gobierno, manejar sus finanzas, realizar compras y emitir su voto sin tener que saltar de una plataforma a otra y sin necesidad de tener que recordar múltiples contraseñas. Prueba de ello es que el Sistema Suizo de Identificación Digital (SwissID) fue relanzado a principios de este año y algunos cantones ya están probando sistemas de voto electrónico. Schaffhausen y Zug van un paso más allá al poner en marcha programas mucho más avanzados de identificación electrónica. Zug, por ejemplo, decidió descentralizar su sistema de identificaciones electrónicas permitiendo que esta información sea albergada por la tecnología conocida como cadena de bloques (blockchain). Esto es, la gente ya no envía la información que le identifica al servidor de una autoridad local, sino que la resguarda directamente en un espacio digital propio. Esto es especialmente importante en una era en la que muchos no ven con buenos ojos que los grandes corporativos hagan uso de sus datos personales para lucrarse con ellos. Además, Zug celebrará una votación el próximo año para que sus ciudadanos decidan si debe permitirse, o no, el uso de identificaciones electrónicas en las votaciones cantonales.