Impacta un misil contra una casa en Kfar Yuval, área rural del norte de Israel

Jerusalén, 3 mar (EFE).- Un misil impactó este martes contra una casa, causando un herido leve y un boquete en la parte superior de la vivienda, localizada en una zona rural del norte de Israel muy próxima a la frontera, detallaron los bomberos y equipos de emergencias.

«Recibimos llamadas sobre un impacto directo en una vivienda particular en Kfar Yuval, en el anillo de Galilea», concretó este cuerpo de rescate en un comunicado.

Kfar Yuval es un moshav (o comunidad agrícola) de unos 600 habitantes próximo a la frontera norte con el Líbano, en la Alta Galilea.

Según los paraméicos presentes en el lugar, un hombre de 64 años resultó herido leve por esquirlas de vidrio y otras tres personas sufren de ansiedad.

Poco después de este impacto, el Ejército israelí alertó del lanzamiento de nuevos misiles desde Irán, activando las alarmas antiaéreas en el centro de Israel.

Según la Media Luna Roja Iraní, más de 555 personas han muerto en la República Islámica a causa de estos ataques, incluidas 180 en un ataque contra una escuela. La organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, cifra los muertos en al menos 742 civiles, entre ellos 176 menores.

Teherán concentró el 56 % de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

En Israel han muerto diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), de acuerdo a los datos de los servicios de emergencias israelíes. EFE

