Impedir cambiar datos de género de una persona trans viola el Derecho europeo, según TJUE

Bruselas, 12 mar (EFE).- Una legislación nacional que no permite modificar los datos relativos al género de una persona trans de ese país viola el Derecho europeo, según dictaminó este jueves el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre un ciudadano nacido en Bulgaria, que fue inscrito en el Registro Civil como hombre y ahora vive como mujer en Italia, tras haber seguido una terapia hormonal en ese país.

La ciudadana presentó una solicitud en Bulgaria para que se declarase que es una persona de sexo femenino y se modificaran los datos relativos a la identidad de género en su acta de nacimiento.

Pese a los informes médicos y el dictamen pericial que confirmaron la identidad de género pedida, se desestimó su petición.

La ley nacional y el Tribunal Supremo búlgaro, interpretan que el término «sexo» debe entenderse en su acepción biológica, lo que descarta toda posibilidad de modificar las menciones relativas al sexo, al nombre y al número de identificación en el acta de nacimiento.

Según la interpretación del Tribunal Supremo búlgaro, el interés público, basado en los valores morales o religiosos de la sociedad búlgara, primaría sobre el interés de las personas transgénero.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se opone a una ley de un país de la UE que no permite modificar los datos sobre género inscritos en el Registro Civil de, en este caso, un nacional de ese país que haya viajado y resida en el territorio de otro Estado miembro.

Añade que, aunque la expedición de los documentos de identidad es competencia de los Estados miembros, estos deben ejercitarla respetando el Derecho comunitario.

La corte con sede en Luxemburgo subraya, además, que la discordancia entre la identidad de género vivida por una persona y los datos relativos al sexo que constan en su documento de identidad puede suponer un obstáculo para el ejercicio de su derecho a la libre circulación. EFE

