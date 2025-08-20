Imponen 3 meses de prisión a pakistaní y afgano por asesinar a una dominicana

Santo Domingo, 20 ago (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres que julio pasado asesinaron a golpes a una mujer en una tienda de venta de celulares propiedad de uno de los imputados.

La medida de coerción fue impuesta en contra del pakistaní Yasir Riaz y del afgano Hikmatullah Atta Mohammad, de 31 y 29 años, quienes son vinculados con el asesinato de la dominicana Bebele Estefanía Fernández Casado, de 32 años, informó este miércoles el Ministerio Público en una nota.

El órgano persecutor continúa profundizando las investigaciones para establecer el móvil del asesinato.

Sobre el caso, la Fiscalía del Distrito Judicial de San Cristóbal indicó que en el transcurso de la investigación ha obtenido evidencias que establecen que el hecho ocurrió el pasado 29 de julio en el interior de la tienda de celulares de AI-Amin, que funcionaba en el sector Villa Valdez, propiedad de Yasir Riaz.

Precisó que, posteriormente, el cuerpo de Fernández Casado fue lanzado a las aguas del río Haina, en la comunidad de Quita Sueño, de San Cristóbal, donde fue encontrado al día siguiente por las autoridades amordazado y ensangrentado.

Los extranjeros fueron arrestados mediante orden judicial en Sabana Cruz de Bánica, en Elías Piña, mientras se desplazaban en una motocicleta. Ambos intentaron salir del país por la frontera.

Yasir Riaz cumplirá la medida en la cárcel pública de Baní, en la provincia de Peravia, mientras que Hikmatullah Atta Mohammad lo hará en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.EFE

