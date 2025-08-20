The Swiss voice in the world since 1935

Importación crudo de España cae 13 %, con Brasil y EE.UU como principales proveedores

Madrid, 20 ago (EFE).- Las importaciones de crudo de España cayeron un 12,7 % entre enero y junio, con Brasil como principal proveedor, seguido de Estados Unidos, según ha informado este miércoles la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En el acumulado del año, el 14 % de las entregas procedió de EE. UU., que se sitúa como segundo origen por detrás de Brasil (16,6 %), de acuerdo con los datos publicados por Cores.

Solo en junio, las importaciones cayeron un 18,6 % en comparativa interanual, hasta los cuatro millones de tonelada, con Estados Unidos como principal suministrador seguido de Brasil y México.

Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP cayeron en junio un 37,1 % y representaron el 36,9 % del total. Aumentaron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Irak (un 162,3 % más) y Argelia (un 31,7 % más).EFE

smv/sgb/mar

