Estimulantes eréctiles lideran incautaciones 09 de febrero de 2018 - 13:28 La aduana suiza incautó 1 060 envíos de productos terapéuticos importados ilegalmente en 2017. Los medicamentos contra la impotencia encabezaron la lista e India, Singapur y Alemania fueron los principales países de origen, indicó este viernes Swissmedic. La institución suiza de productos terapéuticos precisó en un comunicado que las autoridades helvéticas confiscaron igualmente drogas adictivas (psicotrópicas, somníferos y sedantes) además de otros productos médicamente importantes y que requieren receta, incluidos antibióticos y analgésicos fuertes. Amén de los países citados, se incrementó el comercio ilegal procedente de países de Europa del Este. Desde Polonia, por ejemplo, el aumento fue de 40%. En 2016 se produjeron 1 028 decomisos en total. “Importar por su cuenta y tomar medicamentos que necesitan receta médica como psicotrópicos, antibióticos o preparaciones para el tratamiento del acné es extremadamente peligroso para su salud”, anotó la dependencia. Precisó que varios envíos procedentes de Gran Bretaña y Polonia contenían Melanotan, sustancia utilizado para el bronceo de la piel, pero que tiene efectos secundarios similares a los de la gripe y puede dañar los sistemas inmunitario y cardiovascular. El comunicado subrayó la confiscación de dos importaciones de la República Checa que contenían una falsificación de Reductil. En 2009/2010, este producto adelgazante fue retirado del mercado en casi todos los países del mundo debido a su relación beneficio / riesgo desfavorable. Swissmedic alerta sobre la necesidad de mostrarse particularmente cauteloso con respecto a las tiendas en línea que ofrecen medicamentos sin la receta médica requerida. Advierte que detrás de proveedores que suelen anunciar “preparaciones originales a previos ventajosos”, generalmente se esconden poderosas organizaciones criminales.