Importante hospital israelí comienza a mover a complejos subterráneos a sus pacientes

2 minutos

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Uno de los mayores hospitales de Israel, el Sheba, ha comenzado a mover a sus pacientes a complejos subterráneos como prevención de cara a un posible ataque de Irán en represalia por el bombardeo lanzado por Israel contra Teherán a primera hora de la mañana.

«Estamos comenzando a mover a los pacientes bajo tierra, una sección del campus cada vez», señaló el portavoz del centro, Steve Waltz, en un comunicado.

El centro, ubicado en Ramat Gan (una de las zonas más afectadas durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025), emitió un comunicado en el que aseguró que «seguirá respondiendo a todas las necesidades médicas de la población».

El Sheba incidió también en que todos sus equipos están preparados para proporcionar una asistencia médica rápida a cualquier paciente, a las puertas de la posible represalia iraní contra territorio israelí.

Este jueves, Waltz señaló a EFE que, de tener que trasladar a sus 2.000 pacientes, el Sheba tardaría unas 24 horas.

También el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) apuntó en un comunicado que sus equipos están en «alerta máxima» y su personal preparado para responder en caso de necesidad.

«El MDA está operando en coordinación completa con el Comando del Frente Interior, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército), el Ministerio de Sanidad y otras autoridades relevantes», recoge el comunicado de la organización.

Los servicios de emergencias israelíes se preparan para la represalia iraní tras el ataque perpetrado por su Ejército contra Teherán hacia las 8.00 hora local (6.00 GMT).

Según medios iraníes, se produjeron varias explosiones en el centro y norte de Teherán, sin que aún se conozcan sus repercusiones.

«Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato», informó el Ministerio de Defensa de Israel en un comunicado, en el que indicó que el ministro, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.EFE

pbj/ybp/alf